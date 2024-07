Eva Longoria przyleciała do Polski! Aktorka we wtorek zawitała do naszego kraju, ponieważ jest jedną z gwiazd, która otworzy nowe centrum handlowe w Poznaniu - Posnania. Gwiazda wystąpi podczas konferencji prasowej ioraz w konkursie Dress for the star, w którym sędziować będzie m.in. Łukasz Jemioł.

Reklama

Eva Longoria na lotnisku w Poznaniu pojawiła się już we wtorek po godzinie 17. Nie omieszkała poinformować na swoim Instagramie, że doleciała do Polski. Nagrała też zabawny filmik, którym pochwaliła się w social mediach i napisała:

Cześć Polska! Jestem tutaj! Widzę się jutro ze wszystkimi w Posnanii!

Eva Longoria to amerykańska gwiazda, znana między innymi z serialu "Gotowe na wszystko". W Polsce ma bardzo dużo fanów, którzy z pewnością nie mogą doczekać się spotkania z nią. Kilka lat temu do Warszawy zawitała Britney Spears, na której pojawienie się czekali niemal wszyscy.

Zobacz: Jej fryzura i makijaż były bez zarzutu, ale ta sukienka... Czy Eva Longoria zaliczyła modową WPADKĘ? SONDA

Zobacz także

Eva Longoria przyleciała do Polski!

Aktorka będzie gwiazdą otwarcia nowego centrum handlowego

East News