Eurowizja 2022 pełna sobowtórów. Widzowie dopatrzyli się Okupnik, Cleo, Szpaka… ZDJĘCIA

Eurowizja 2022: To Laura Pausini czy Kayah?

I na koniec taki smaczek. Koncert współprowadziła jedna z największych włoskich gwiazd - Laura Pausini, którą internauci od razu porównali do jednej z największych polskich gwiazd, czyli Kayah! Kayah ma na swoim koncie prowadzenie wielkich muzycznych imprez, więc kto wie, co wydarzyłoby się, gdyby to Polska wygrała Eurowizję 2022? Szanse Krystiana Ochmana są naprawdę spore!