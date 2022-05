Eurowizja 2022: Czy reprezentanci Norwegii - zespół Subwoolfer wygrają tegoroczny konkurs?

Tydzień eurowizyjny rozpoczęty! Już w najbliższą sobotę dowiemy się, kto wygra Eurowizję 2022, ale zanim to nastąpi czekają nas jeszcze emocje związane z półfinałami, a w jednym z nich wystąpi oczywiście reprezentant Polski. Krystian Ochman już robi furorę w Turynie, a po jego drugiej próbie zagraniczni dziennikarze są pewni - awans do finału mamy w kieszeni, a co więcej, niektórzy wróżą nam nawet miejsce w czołówce! Sprawdźcie szczegóły. Eurowizja 2022: Krystian Ochman wygra konkurs? W miniony weekend odbyła się Ceremonia Otwarcia Eurowizji, na której oczywiście nie zabrakło naszego reprezentanta. Krystian Ochman pojawił się na turkusowym dywanie , a dobry humor nie opuszczał go nawet na chwilę. Polskiemu wokaliście towarzyszyły również tancerki, które także wystąpią z nim na scenie. Krystian Ochman robi na wszystkich bardzo dobre wrażenie, a jego druga próba mocno rozgrzała zagraniczne media. Po raz pierwszy od dawna słyszymy tak pozytywne głosy związane z polskim reprezentantem - zagraniczne delegacje dają Krystianowi Ochmanowi spore szanse na wysoki wynik! - Myślę, że to będzie najlepszy wynik dla Polski od bardzo długiego czasu. Ten występ z łatwością powinien awansować do wielkiego finału. Głos Krystiana jest jednym z najsilniejszych w tej edycji konkursu. W jego przypadku wiele zależy od kolejności występów, ale wydaje mi się, że utwór znajdzie się w czołówce - stwierdził William Lee Adams, dziennikarz z Wielkiej Brytanii w rozmowie z TVP. - Nawiązując do dzisiejszej próby Krystiana, to było wspaniałe. Szczególnie podoba mi się dźwięk deszczu zdobiący występ artysty. Tam dosłownie wszystko jest w punkt. Podsumowując, jesteście bliscy ideału - dodał Kamran Nazarov z Azerbejdżanu. - Jego opanowanie i ekspresja, to, jak...