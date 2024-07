Znamy dokładny termin polskich preselekcji do Eurowizji 2017! Jak podaje portal wirtualnemedia.pl koncert zobaczymy już 11 lutego w sobotę w TVP 1. Artystę, który będzie reprezentował Polskę na Eurowizji w Kijowie wybiorą widzowie oraz wskazana przez TVP komisja.

Zgłoszenia do krajowych preselekcji będzie można nadsyłać do 20 stycznia 2017 roku (jest już regulamin do polskich preselekcji). Chęć reprezentowania Polski na konkursie Eurowizji 2017 zgłosiła już publicznie Anna Cyzon. W sieci pojawił się jej utwór "Not Completely Yours".

Kim jest Anna Cyzon?

Anna Cyzon jest polsko-kanadyjską piosenkarką, którą swoją karierę zaczynała na jednym z festiwali w Toronto. W 2004 roku wzięła udział w kanadyjskiej wersji Idola, w którym zaszła do etapu finałowych rozgrywek. W 2006 roku poprowadziła dwa programy w MTV Kanada. Anna brała już udział w polskich eliminacjach do Eurowizji - w 2010 roku z piosenką "Love Me" zajęła drugie miejsce, przegrywając tylko z Marcinem Mrozińskim. W 2013 roku pojawiła się na castingach do programu Must Be The Music w Polsacie. Czy jej piosenka przypadnie do gustu jurorom i widzom?

Anna Cyzon zaprezentowała swoją propozycję na Eurowizję 2017.

Anna Cyzon brała udział w polskich preselekcjach do Eurowizji w 2010 roku.