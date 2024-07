Już jest! Oto cała lista uczestników polskich preselekcji do Eurowzji 2017. Kto ma największe szanse na wygraną? Aneta Sablik, która wygrała niemieckiego "Idola", a może Kasia Moś z "Flashnight" czy Rafał Brzozowski, który jako ostatni zgłosił się do preselekcji?

Cała lista. Eurowizja 2017. Kto pojedzie z Polski?

Aneta Sablik – Ulalala

Martin Fitch – Fight for Us

Kasia Moś – Flashlight

Carmell – Faces

Agata Nizińska – Reason

Isabell Otrębus-Larsson – Voiceless

Rafał Brzozowski – Sky Over Europe

Małgorzata „Lanberry” Uściłowska – Only Human

Paulla – Chcę tam z Tobą być

Olaf Bressa – You Look Good

Katarzyna Moś - Posłuchaj jej propozycji na Eurowizję 2017.

Rafał Brzozowski ma szansę na wygraną z piosenką "Sky Over Europe"?

Piosenka zgłoszona w ostatniej chwili , powstała prawie dwa lata temu dzięki współpracy z Marcinem Kindlą i Markiem Dutkiewiczem , niedawno wpadłem na pomysł jej angielskiej wersji i Marek napisał genialny tekst !! Udało się zakwalifikować i dlatego tak prosiłem Was o wsparcie kiedy głos odmówił mi posłuszeństwa! - napisał na swoim Facebooku Rafał Brzozowski, który jest teraz chory.

A może Aneta Sablik?

Posłuchaj propozycji Sablik.