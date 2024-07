Wczoraj hitem internetu był erotyczny taniec Michała Szpaka. Finalista "X-Factor" udostępnił na Facebooku film, w którym w dość oryginalny sposób składa życzenia swojej siostrze Marlenie. Złośliwi sugerowali nawet, że jest to druga żenada tego roku, zaraz po Nataszy Urbańskiej i "Rolowaniu".

Szpak postanowił odnieść się do całej sytuacji w "Dzień Dobry TVN":

- Zostało to upublicznione dlatego, że dla mnie to było żartem. My sobie zawsze składamy życzenia w niekonwencjonalny sposób. Moja siostra wysłała mi na urodziny wersję przy fortepianie. Stwierdziłem, że to dość fajny żart. Mam do siebie ogromny dystans i jest to autoironiczne. Zostawiłem komputer włączony, żeby ten filmik się załadował i poszedłem na spotkanie. I siedzę na tym spotykaniu, a tam telefon "pim, pim, pim, pim". Oglądam Facebooka, włączam fanpage'a, 1700 lajków, jakieś komentarze i... kurcze.