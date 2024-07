Grono zwolenników legalizacji marihuany rośnie. Coraz więcej gwiazd publicznie apeluje o to, aby legalnie sprzedawać zioło. Wśród entuzjastów tego pomysłu znalazł się Elijah Wood, aktor bliżej znany z serii filmów "Władca pierścienia". Jego zdaniem koponie indyjskie są całkowicie nieszkodliwe i i naturalne. Jedynie ubolewa nad faktem, że jego organizm nie akceptuje ich i ma z tego powodu problemy z oddychaniem.



- Sam raczej nie palę, bo mój organizm nie toleruje ziela, i strasznie zazdroszczę moim kolegom, którzy po wypaleniu jointa czują się maksymalnie zrelaksowani i odprężeni. Dlatego jestem za legalizacją marihuany - mówi Wood.

Jako argument przetargowy w sprawie legalizacji marihuany Elijah uważa centrum świata kina, Hollywood.

- W Hollywood trawka stanowi naturalną część życia, na pewno nie jest tematem tabu. Nikt nie chowa jej pod dywan. Wszyscy mówią o niej otwarcie, a niektórzy palą, bo zalecił im to lekarz. To sama natura - dodał na koniec wypowiedzi aktor.



Janusz Palikot z pewnością się ucieszy na tę informację.



Reklama

chimera