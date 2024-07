Cheryl Cole zawsze wygląda kobieco i seksi! Nawet gdy zakłada dresowe spodnie i bluzę, wybiera do nich... szpilki! Ostatnio pojawiła się w fantastycznym, pastelowym looku. Miała na sobie pudrową, różową kurteczkę, białe spodnie i świetną niebiesko-szarą torebkę.

Do tego policyjne okulary, delikatne sandałki i... śliczny pierścionek zaręczynowy. Cheryl ma klasę. Podoba wam się ten look? Zobaczcie gdzie szukać zamienników do tej stylizacji Cheryl Cole.

