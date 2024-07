Dobra wiadomość dla miłośniczek zabawnych i ekstrawaganckich torebek. Nie jesteście same, w tym sezonie gwiazdy i projektanci uwielbiają bawić się dodatkami. Im dziwniejsza forma torebki, czy kopertówki tym lepiej. Bierz przykład z Katy Perry, Dżagi, czy Krystyny Mazurówny. Dodatki w kształcie autobusu, pigułki Christiana Louboutina, czy słynnej bajkowej postaci Hello Kity są boskie i rozweselą każdą stylizację.

A co lepsze, w sklepach dostaniecie mnóstwo wspaniałych modeli, wśród których każda z was znajdzie coś dla siebie. Akcesoria tego typu nadają się zarówno do codziennych stylizacji jak i tych na czerwony dywan. Zaskocz swoich znajomych poczuciem humoru i odważ się zaszaleć ze swoim wizerunkiem.

