Andrzej Duda mógł zostać otruty tortem, który wręczyła mu Doda?! Nie milkną echa wielkiej gali Super Expressu podczas której piosenkarka w bardzo seksownej stylizacji wręczała tort prezydentowi. Strój gwiazdy podczas spotkania z głową państwa stał się tematem numer jeden nie tylko w świecie show-biznesu, ale wywołał również niemałe zamieszanie w sferze politycznej. Sprawę kreacji Dody komentowali nie tylko eksperci ds. protokołu, ale i kancelaria prezydenta. Dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta, Marek Magierowski, mówił wówczas, że gwiazda "powinna się ubierać nieco cieplej, bo idą mrozy".

Teraz sprawę Dody i Andrzeja Dudy skomentowali kolejni specjaliści, którzy zwracają uwagę nie tylko na zbyt odważną stylizację piosenkarki, ale przede wszystkim na zagrożenie, jakie powstało, kiedy Doda wręczała kawałek tortu prezydentowi! Były antyterrorysta i były szef ochrony prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w rozmowie z TVN24 zastanawiał się, czy Biuro Ochrony Rządu sprawdziło, czy tort był bezpieczny i czy Andrzejowi Dudzie nie groziło zatrucie!

Nie wydaje mi się prawdopodobne, aby kawałek tortu mógł być podany prezydentowi bez wcześniejszego rozpoznania, czy tort jest tortem bezpiecznym pod każdym względem. Przede wszystkim mówię tu o bezpieczeństwie związanym ze składnikami spożywczymi w tym torcie. Tym się zajmuje oczywiście BOR. Jeśli Biuro Ochrony Rządu nie miało wcześniej tego tortu i nie miało wpływu na zbadanie tego tortu, to otwarcie powiem, że jest to otwarty skandal - przyznał Dziewulski.

Spotkanie Andrzeja Dudy z Dodą skomentował również były szef protokołu dyplomatycznego MSZ, Jan Wojciech Piekarski.

Wizerunkowo wypadło to bardzo niedobrze, ale pan prezydent akurat nie patrzy w stronę tej piosenkarki, która występowała na scenie. Wydaje mi się, że jest to jeszcze jedno potwierdzenie bardzo słusznej zasady protokołu królewskiego, że jak rozmawiasz z głową państwa, to wycofujesz się tyłem, a nie przodem- ekspert doradzał Dodzie.