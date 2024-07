Smokey eye to idealny makijaż na wieczorne wyjście. A takich w styczniu mamy sporo - w końcu to czas karnawału. Wiele dziewczyn wymienia ten rodzaj makijażu oka za swój ulubiony, jednak nie każda potrafi zrobić to sama. Z naszym filmikiem z pewnością stanie się to o wiele prostsze, bo Kasia Gajewska wykonuje go zaledwie w kilka chwil!

Lista kosmetyków użytych w filmie:

• Podkład SkinBase nr 04 Illamasqua

• Jako korektor Primer Potion Eden Urban Decay

• Puder Redness Solution CLinique

• Brwi Brun MAC

• GreasePaint Stick MAC

• Pyłek nr 22 BarryM

• Czarna kredka nr 80 ArtDeco

• Cielista kredka Vow Illamasqua

• Jasny cień Golden Casino nr 01 PUPA

• Tusz Sumptuous Extreme Estee Lauder

• Bronzer Laguna NARS

• Kredka do ust Matte Lip Color Coral E.L.F

• Błyszczyk nr 18 Apricot Blush Misslyn