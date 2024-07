Edyta Zając wystąpi w drugiej edycji programu "Agent. Gwiazdy"! Według najnowszych doniesień Faktu, piękna żona Jakuba Rzeźniczaka zgodziła się wziąć udział w reality-show z udziałem gwiazd. Jak modelka poradzi sobie na planie programu w Argentynie? A może to właśnie Edyta Zając jest Agentem? Jeżeli ukochana piłkarza dojdzie do finału, wtedy wróci do Polski dopiero na początku stycznia, kiedy planowane jest zakończenie zdjęć do drugiej edycji "Agenta" z udziałem gwiazd.

Reklama

Agent 2 - lista gwiazd!

Przypominamy, że w drugiej odsłonie wielkiego hitu TVN pojawią się również: Piotr Kędzierski, Olga Frycz, Mateusz Maga, Joanna Jędrzejczyk, Odeta Moro, Jarosław Kret i Agnieszka Rylik. Program, podobnie jak pierwszą edycję, poprowadzi Kinga Rusin, która coraz chętniej pokazuje zdjęcia i nagrania z Argentyny.

Myślicie, że Edyta Zając ma szansę wygrać program "Agent. Gwiazdy"? Będziecie jej kibicować?

Zobacz także

Zobacz także: Ślub Rzeźniczaka i Zając kosztował fortunę! Wiemy, kto na nim zaśpiewał!

Edyta Zając wystąpi w programie "Agent".

ONS

Reklama

Będziecie kibicować pięknej żonie piłkarza?