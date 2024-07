Wczoraj w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród przyznawanych przez środowisko teatralne "Feliksy warszawskie". Na gali pojawiło się wiele gwiazd teatru i kilka znanych twarzy z kina i telewizji. Przypomnijmy: Gwiazdy na wielkiej gali rozdania Feliksów Warszawskich

Jednym z gości była Edyta Olszówka, która na tę okazję postanowiła założyć coś, co będzie wyróżniało ją z tłumu. Sukces był połowiczny - Olszówkę wprawdzie ciężko było przegapić, ale jej stylizacja była dość tandetna. Bogato zdobiona sukienka przypominała studniówkowe kreacje, a jak by tego było mało, Edyta postawiła też na pokaźną biżuterię i połyskującą torebkę. Tyle srebra w jednym miejscu nie mogło skończyć się dobrze. A szkoda, bo ostatnio aktorka robiła dobre wrażenie swoimi stylizacjami. Może to tylko jednorazowa wpadka?

Edyta Olszówka cała na srebrno na gali "Feliksy Warszawskie". Jak waszym zdaniem wyglądała?

