Edyta Herbuś dostała rolę w filmie "Miłość w mieście ogrodów/Love in the City of Gardens"! Zdjęcia do nowego dramatu obyczajowego, w reżyserii Ingmara Villqista i Adama Sikory, powstają w Katowicach, a postać, którą gra Edyta jest bardzo bliska jej sercu. Dlaczego?

– Moja bohaterka, Anna, jest tancerką. W wyniku nieszczęśliwego wypadku przestaje chodzić. Ale zamiast się załamywać, znajduje siłę, by walczyć o siebie i swoje marzenia. Pierwsze sceny już nakręciliśmy. Mogę zdradzić, że atmosfera na planie jest naprawdę wspaniała i cieszę się, że mogę zagrać dojrzałą, dramatyczną rolę – dodaje Herbuś.

W "Miłości w mieście ogrodów" Edyta zagra u boku tak doświadczonych aktorów jak: Grażyna Szapołowska, Ireneusz Czop czy Urszula Grabowska. Premierę filmu zaplanowano na kwiecień 2016 roku.

Edyta Herbuś w spektaklu "Diwa"

Rola w filmie to kolejny sukces po warszawskiej premierze spektaklu "Diwa", w reżyserii Grzegorza Kempinsky'ego, w którym Edyta Herbuś gra razem z Małgorzatą Bogdańską. Panie zachwycają publiczność w całej Polsce.

– Pracuję w pełnej koncentracji. Postać Lany, którą gram w "Diwie" powstawała z dnia na dzień, ale włożyłam w nią wszystkie emocje i serce. Czuję, że ze spektaklu na spektakl jest coraz lepiej, a występując na scenie nabieram pewności siebie i… chcę jeszcze więcej i więcej! – mówi "Party" Edyta.

Potwierdzeniem jej dobrej gry aktorskiej jest niewątpliwie pełna widownia, oklaski na stojąco i… kobiety, które ze łzami w oczach dziękują odtwórczyniom głównych ról, Herbuś i Bogdańskiej, za pełen emocji spektakl.

