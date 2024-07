Edyta Herbuś jeszcze kilka dni temu zachwycała na imprezie znanego magazynu, która odbywała się w Warszawie, a już jest w zupełnie innym miejscu! Tancerka i aktorka pokazała w Internecie zapierający dech w piersiach filmik i widok z hotelowego okna. Widać na nim piękne nadmorskie wybrzeże. Nie jest to jednak Dziwnów ani Międzyzdroje, lecz... przepiękna Barcelona!

Edyta wybrała się do Katalonii, by nieco wypocząć i złapać odrobinę promieni słońca, których u nas obecnie tak bardzo brakuje. Ale to nie wszystko! Opisy pod zdjęciami zdradzają, że Edyta wybrała się do Barcelony z przyjaciółmi na koncert Madonny!

Z pewnością to będzie przyjemne i inspirujące doświadczenie.

Takie zdjęcie zrobiła sobie na barcelońskiej Rambli

Edyta Herbuś wybrała się na jesienny wypad do Barcelony

Tancerka i aktorka cieszy się hiszpańskim słońcem