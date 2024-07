1 z 11

Tego lata we Wrocławiu odbyła się 13-ta edycja prestiżowego festiwalu filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty, który co roku skupia wokół siebie największe nazwiska ze świata filmu i rozrywki. Nie zabrakło również rodzimych gwiazd, które tłumnie zjechały do stolicy Dolnego Śląska.

Wśród nich brylowała Edyta Herbuś, która jest wielką fanką niezależnego kina i od lat pojawia się regularnie we Wrocławiu na Nowych Horyzontach. Herbuś jak zwykle przyciągała wzrok obserwatorów i fotoreporterów swoimi nienagannymi stylizacjami, które w tym roku miały również festiwalowy akcent w postaci chusty projektu Macieja Zienia z linii dla T-Mobile Fashion.

Zobaczcie zdjęcia Edyty Herbuś z festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty: