1 z 9

Wygląda na to, że Edyta Herbuś pozbierała się już po skandalu z początku roku, kiedy to zwolniła swoją menadżerkę, Małgorzatę Herde. Jeśli wierzyć zapewnieniom tabloidów, była asystentka Herbuś zamieszana była w ogromne malwersacje finansowe. Herbuś znalazła się w ciężkiej sytuacji, ale jak sama zapowiada - jest już gotowa wrócić do mediów. Przypomnijmy: Herbuś gotowa na powrót. Ma jednak swoje warunki

Teraz przed Edytą pojawiła się możliwość pokazania talentu aktorskiego. Została bowiem zaproszona do udziału w teledysku laureata "X-Factor", Wojciecha Ezzata. Jest to jego pierwszy klip, który już niedługo ujrzy światło dzienne. Widać, że Hebruś świetnie się z nim dogadywała i doskonale odnalazła na planie.

Tęskniliście za nią?

Zobacz: Herbuś doczekała się reklamy w Hollywood. Z pewnością nie na to liczyła