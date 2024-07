1 z 7

Edyta Herbuś w szarej stylizacji

Edyta Herbuś poczuła wiosnę, ale tylko częściowo! Znana tancerka i aktorka postawiła na look w modnych i delikatnych szarościach. Jasne szare spodnie, do tego marynarka, i oczywiście szpilki, które podkreśliły jej zgrabne nogi. Herbuś wybrała nieco oryginalne zestawienie, bo do niby oczywistego stroju dobrała... gruby wełniany szal! Szalik był naprawdę długi i sprawił, że stylizacja tancerki nabrała charakteru.

A wam jak się podoba takie zestawienie? I ciekawe, czy Herbuś było ciepło, nie tylko w szyję? ;)

