Kilka miesięcy temu Edyta Herbuś rozstała się z Mariuszem Trelińskim, ale ostatnio odżyły plotki o ich powrocie do siebie, po tym jak para nie szczędziła sobie publicznych czułości w trakcie premiery przedstawienia "Saliga" w Teatrze Capitol. Przypomnijmy: Czułości Trelińskiego i Herbuś na salonach! Znowu są razem?

Wygląda na to, że w tych doniesieniach jest sporo prawdy, bo jak informuje magazyn "Party", Herbuś i Treliński spędzili wspólnie Wielkanoc w egzotycznej Tajlandii! W trakcie romantycznej podróży podobno nie rozstawali się ani na krok i wszystko wskazuje na to, że postanowili dać sobie kolejną szansę. Znajomi pary dodają jednak, że póki co, żadna ze stron nie zamierza komentować oficjalnie informacji na ten temat.

Aktorka i reżyser z pewnością stanowili jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Przypomnijmy, jak para prezentowała się razem w obiektywach paparazzich: