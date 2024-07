Już za kilka tygodni ruszy kolejna edycja "The Voice of Poland". W jury wielkiego hitu TVP zasiądą największe gwiazdy show-biznesu. Uczestników programu będzie oceniać Edyta Górniak, Andrzej Piaseczny, Marysia Sadowska oraz Tomson i Baron. Okazuje się, że nowa odsłona muzycznego show będzie się różnić od poprzednich edycji. O zmianach poinformowała ostatnio sama Edyta Górniak. Zobacz: Zmiany, zmiany, zmiany! Edyta Górniak zdradza, co nowego będzie w "The Voice of Poland"

Wszystko wskazuje również na to, że zbliżająca się kolejna edycja The Voice of Poland będzie jedną z najciekawszych. Edyta Górniak zapewniła o tym w dzisiejszym wydaniu „Pytania na śniadanie”. Gwiazda zdradziła, jak wyglądały pierwsze castingi.

Boże, co tam się działo na tych przesłuchaniach! To jest moja trzecia edycja. Nie oglądałam uważnie wszystkich pozostałych, ale jestem przekonana, że to będzie najwyższy poziom. Dlatego, że przekroczyliśmy taką granicę polskości i czegoś co można zatytułować, że to pochodzi z Polski. Mamy takich artystów, bo już mogę powiedzieć artystów, którzy przekroczyli te granice i właściwie gdyby śpiewali w Voicach międzynarodowych to absolutnie by się fantastycznie prezentowali. Podnieśli niesamowicie poziom. Było kilka osób, które czekały do tego momentu kiedy pozwala na to ich wiek, żeby wejść do programu. Jest jedna osoba, która wróciła z poprzednich castingów. Jest naprawdę niesamowicie. W ogóle było kilka takich głosów, że po prostu zamroczyło nas trenerów.