W piątej edycji programu "The Voice of Poland" zostało już tylko 8. najlepszych uczestników, którzy w najbliższą sobotę zmierzą się w bitwie o finał. Jak co tydzień zaprezentują show na najwyższym poziomie, a widzowie będą mieli trudne zadanie zdecydować, kto zawalczy w ostatnim odcinku o tytuł najlepszego głosu w Polsce. To właśnie między innymi dzięki nim finalistka II edycji show, Natalia Nykiel miała możliwość nagrania swojego debiutanckiego singla.

Natalia pojawi się w sobotę w studiu The Voice, gdzie zaśpiewa utwór "Bądź duży", ale to nie wszystko. Niespodziankę dla swoich fanów i widzów programu przygotowała również jurorka, Edyta Górniak. Gwiazda pojawi się na scenie, gdzie po raz pierwszy zaprezentuje swój najnowszy singiel "Glow On" na żywo.

Będzie się działo!

Będzie się działo!

