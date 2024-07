Edyta Górniak była niedawno jedną z największych gwiazd na konferencji jesiennej ramówki Telewizji Polskiej. Czytaj także: Edyta Górniak w stylizacji za ponad 15 tysięcy złotych. Zobacz, jakie marki wybrała!

Jak informowaliśmy w AfterParty.pl, impreza szybko się skończyła, bo ogłoszono alarm przeciwpożarowy. Zobacz: Pożar w TVP! Ewakuowano gwiazdy z bankietu po prezentacji ramówki!

Edyty Górniak podczas alarmu nie było już w gmachu TVP, ale i tak gwiazda w zabawny sposób postanowiła nawiązać do tego, co wydarzyło się na konferencji ramówkowej TVP. A bardziej jej syn Allan.

Syn Edyty Górniak założył maskę przeciwgazową i cały sprzęt jak na wojnę. Edyta wrzuciła to zdjęcie na Instagram ze śmiesznym komentarzem.

#edytagorniak #synuś #oszalał ???? #mama #jestem #gotowy #na #alarm #przeciwpożarowy #tvp ????

