Co Edyta Górniak robi za oceanem? Otóż okazało się, że wokalistka wcale nie próżnuje! Jak udało nam się ustalić, całkiem niedawno gwiazda podpisała kontrakt z marką Chiodo pro, która produkuje lakiery do paznokci. Edyta Górniak zaprojektowała swoją linię, a aktualnie pracuje nad sesją reklamową. Do Los Angeles poleciała cała ekipa współpracująca z diwą z Polski. To oni zadbali o jej makijaż i fryzurę.

Zobaczcie kulisy tej sesji reklamowej!

