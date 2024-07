1 z 15

Na prezentacji jesiennej ramówki TVP nie mogło zabraknąć największych gwiazd sezonu, na czele których stoi Edyta Górniak. Diwa wraca po krótkiej nieobecności do roli trenera "The Voice of Poland". Od tygodni gwiazda jest na językach wszystkich mediów, głównie za sprawą rzekomego konfliktu i rywalizacji z Justyną Steczkowską, których - według oficjalnych zapewnień - nie ma. Najlepszym dowodem na to była dzisiejsza impreza, na której obie panie bardzo żywo ze sobą dyskutowały. Chociaż obie wyglądały pięknie, zdecydowanie ten wieczór należał do Edyty.

Fotoreporterzy nie byli w stanie oderwać swoich obiektywów od Górniak. Wokalistka zachwyciła w kremowej sukience Dawida Wolińskiego, która podkreśliła jej piękną opaleniznę. Kreację Edyta zestawiła ze szpilkami Christiana Louboutina z salonu Moliera 2, za które trzeba zapłacić ponad 4 tysiące złotych! Kropką nad "i" były efektowny makijaż i fryzura. Za bezbłędną stylizację odpowiada stylistka Edyty, Magda Jagnicka.

Po serii wyjść w rurkach i koszulach, taka zamiana w wizerunku diwy jest jak najbardziej na plus. W sumie trochę tęskniliśmy za elegancką Edytą.

