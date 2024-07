Edyta Górniak w "Pytaniu na śniadanie"

1 z 9

Edyta Górniak będzie jedną z największych gwiazd tej jesieni. Wszystko za sprawą udziału artystki w trzeciej edycji "The Voice of Poland". Ponadto wczoraj na swoim Facebooku diwa poinformowała fanów, że pracuje już nad nową płytą. Zobacz: Ta jesień będzie należała do niej: Górniak nagrywa nową płytę

Dziś rano w "Pytaniu na śniadanie" pierwszy raz oficjalnie zaprezentowali się trenerzy "The Voice". Wśród nich pojawiła się oczywiście Edyta, która przepełniona były dobrym humorem i pozytywną energią. Opalona, ubrana w dżinsy i t-shirt oraz w letnim makijażu dużo się uśmiechała, a także opowiadała o stresach związanych z pracą przy produkcji.

- Bardzo będę się obawiała tego pierwszego etapu, przesłuchań. Właśnie dlatego, że nie możemy komuś spojrzeć w oczy, to trzeba wytężyć wszystkie inne zmysły. Mam nadzieję, że mnie nie zawiodą - powiedziała Górniak.

Już nie możemy się doczekać, aby zobaczyć nowych trenerów w akcji. Mamy nadzieję, że nowa edycja "The Voice" dostarczy widzom tyle emocji, co wcześniejsza.

