Dziś odbył się ćwierćfinał trzeciej edycji "The Voice of Poland". W programie jak zwykle nie zabrakło emocji. Drugi odcinek na żywo był jeszcze bardziej stresujący niż ten w zeszłym tygodniu. Przypomnijmy: Kocham mężczyzn, ale jak patrzę na Ciebie...

Poziom wokalistów występujących na scenie jest bardzo wysoki, więc każde decyzja podjęta przez trenerów o wyeliminowaniu z gry jednego z uczestników jest bardzo bolesna. Do półfinału nie przeszli Nella Marczewski, Natalia Krakowiak, Maia Lasota i Joanna Smajdor.

Najlepszym występem ćwierćfinału była interpretacja piosenki "Still Got the Blues" Gary''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ego Moora jaką zaprezentował na scenie Arek Kłusowski. Uczestnik dostał tyle komplementów, że wzruszył się i uronił kilka łez.

- Muszę wstać. Ja pierdzielę. Powiem ci coś. Masz tyle, kolorytów. To się tak rzadko zdarza. Jesteś wokalistą i artystą jednocześnie. Nigdy nie słyszałam od ciebie kopii. Zawsze dodajesz coś od siebie. Wróżę ci międzynarodową karierę - oceniła wokalistę Edyta.

Ważnym punktem odcinka był również występ Edyty Górniak, która na żywo wykonała utwór "Litania". Diwa piosenkę zadedykowała swojemu przyjacielowi Wiktorowi Kubiakowi, który zmarł niespodziewanie pod koniec października.

Oglądaliście "The Voice". Zgadzacie się z decyzjami trenerów?

