Sprawa wypadku Dariusza K. mocno odbiła się na jego byłej żonie, Edycie Górniak i synku, Allanie. Podczas pierwszej rozprawy, oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku celebryta, część winy zrzuciła na wokalistkę, która utrudniała mu ponoć kontakty z dzieckiem. Przypomnijmy: Dariusz K. zrzucił winę za wypadek na Górniak. Edyta wydała oświadczenie: Wierzę, że wyrok...

Kolejna rozprawa ma odbyć się już w 1 kwietnia. Artystka wie jednak, co zrobi, kiedy jej eksmąż zostanie skazany na więzienie. Jak donosi Rewia diwa ma zamiar złożyć wniosek do sądu o ustanowienie jej jedynym opiekunem prawnym syna. Uważa, że tak dla Allanka będzie najlepiej:

Czara goryczy się przelała. Gdy tylko zapadnie wyrok skazujący w sprawie ojca Allana, Edyta złoży do sądu rodzinnego wniosek o ustanowienie jej jedynym opiekunem prawnym syna. Nie zgadza się, by ojciec dzwonił do Allana ani do niego pisał. Uważa, że byłaby to dla dziecka trauma. - czytamy