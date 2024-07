1 z 8

Poniedziałkowy poranek Edyta Górniak rozpoczęła od wyprawienia swojego syna na rozpoczęcie roku szkolnego. Elegancki Allan z kolorową muszką wybrał się do szkoły w towarzystwie mamy - oboje na rowerach, co można tylko pochwalić. Pod budynkiem nie brakowało fotoreporterów, co nie do końca przypadło do gustu piosenkarce.

Na zdjęciach jednak nie widać tego zdenerwowania, a widok Edyty w luźnym wydaniu jest dość niecodzienny. Gwiazda chroniła natomiast syna i gdy tylko zobaczyła paparazzi, próbowała zasłaniać jego twarz ręką. Zobaczcie sami: