Przecież to nasze spotkanie, wtedy z synkiem, kiedy on był na Mazurach i ja musiałam powiedzieć mu o tym, co się wydarzyło, co jego tata zrobił... Ja się bałam najbardziej tego, że on mnie zapyta, co będzie w szkole, że jak on wróci do szkoły, to wszystkie dzieci będą wiedziały i co on ma im powiedzieć. Straszne to było! Naprawdę to było straszne. Pomyślałam sobie: "Boże jedyny, będę dźwigać z dzieckiem jego ciężar, jego wstyd, jego tęsknotę, jego wszystkie emocje, jakie będzie miał, przez wszystkie lata" - zdradziła Edyta Górniak w "Dzień dobry TVN".