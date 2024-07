W zeszłym tygodniu Edytą Górniak wstrząsnęła wiadomość o śmierci jej pierwszego menadżera, Wiktoria Kubiaka. Gwiazda nagrywała wtedy w londyńskim studio, w którym niegdyś towarzyszył jej Kubiak i nie ukrywała łez smutku po tak ogromnej stracie. Przypomnijmy: Edyta Górniak podziękowała fanom: Ta walka jest utrapieniem

Edyta mogła jednak liczyć na duże wsparcie swoich oddanych fanów, którzy codziennie przesyłali artystce słowa otuchy. To najwyraźniej bardzo pomogło Górniak, bo gwiazda wraca już powoli do pracy. Na swoim Instagramie umieściła krótkie wideo ze studia nagraniowego w Londynie, gdzie kontynuuje prace nad ósmą płytą

Przy okazji diwa podziękowała też fanom za wyrazy wsparcia i udostępniła utwór rapera MC Sobieskiego, który powstał z myślą o niej i ostatnimi tragicznymi wydarzeniami. Górniak w swoim wpisie podkreśla też, że wszystko czego doświadczamy, jest lekcją i mimo, że wciąż jest w żałobie po stracie przyjaciela, docenia życzliwość napływającą ze strony wielbicieli.



WSZYSTKO CZEGO DOŚWIADCZAMY W ŻYCIU JEST LEKCJĄ. DLA KAŻDEGO Z NAS. PAMIĘTAJMY, ŻE KAŻDY MA WŁASNY POZIOM ROZUMIENIA.KAŻDY MA TEŻ PRAWO DO SWOJEGO POZIOMU ODCZUWANIA. NAWET AGRESYWNE DUSZE, KTÓRE ŻYJĄ W CIĄGŁYM ZAPRZECZENIU NIE ZNAJDUJĄC DROGI DO OTWARCIA SIĘ. AGRESYWNE TO INACZEJ PRZESTRASZONE. PAMIĘTAJMY O TYM. MOJE SERCE PRZYKRYTE JEST ŻAŁOBĄ, ALE ŻYCZLIWOŚĆ WASZĄ CZUJĘ, WIDZĘ I SŁYSZĘ.. PONOWNIE, DZIĘKUJĘ ZA NIĄ - napisała na swoim Facebooku gwiazda (pisownia oryginalna).