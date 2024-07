Ten rok to nie tylko wielki sukces młodych debiutantów na polskiej scenie muzycznej, ale i powroty gwiazd, na które czekało się latami. Jedną z takich postaci jest Edyta Bartosiewicz, która na swoją nową płytę kazała czekać ponad 10 lat. Przypomnijmy: Bartosiewicz WYDAJE płytę: To moment dla mnie wyjątkowy

Głośno jest również o Edycie Górniak, która została trenerką w trzeciej edycji show "The Voice of Poland". Czeka nas więc pełna muzycznych uniesień jesień, która rozpocznie się już 2 września. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl to właśnie wtedy w Teatrze Polskim w Warszawie odbędzie się wielka gala "1000 razy M jak Miłość", na której wystąpią Górniak i Bartosiewicz. Impreza ma uświetnić tysięczny odcinek serialu, a oprócz wspomnianych wokalistek, na scenie zobaczymy też m.in. Marię Sadowską, Anię Dąbrowską czy Kabaret Moralnego Niepokoju. Nie zabraknie również obsady serialu i innych produkcji telewizji publicznej. Gala będzie transmitowana przez TVP2.

Zapowiada się więc niezwykłe widowisko z udziałem znamienitych gwiazd. Będziecie oglądać?

