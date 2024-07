Edyta Górniak to mama idealna, o czym możemy przekonać się na każdym kroku. Gwiazda wielokrotnie podkreślała w wywiadach, jak ważny jest dla niej Allan oraz w jaki sposób wynagradza mu swoją ewentualną nieobecność w domu. Pomimo natłoku pracy nad nową płytą, artystka dba, aby każdą wolną chwilę spędzać z synem. Nie inaczej mogło być w ferie.

Jak informuje "Party", Allan może pochwalić się wzorowymi wynikami, dlatego Edyta postanowiła w ramach prezentu zabrać go na wakacje do Tajlandii. Wspólnie wypoczywali na swojej ulubionej wyspie, gdzie ładowali baterie przed powrotem do codziennych zajęć. Zobacz: Górniak wydaje fortunę na szkołę Allana

Po przylocie do Polski Edyta będzie kontynuować prace nad albumem. Krążek ma być prawdziwym hitem, dlatego diwa zatrudniła do współpracy najlepszych producentów z USA. Efekty poznamy dopiero wtedy, kiedy prace nad wszystkimi piosenkami dobiegną końca. Górniak postanowiła, że nie opublikuje żadnego utworu wcześniej, nie znając klimatu całej płyty.

Pozostaje nam zatem czekać.

