Edyta Górniak zdementowała plotki, jakoby prowadziła ze swoim synem Allanem poważne rozmowy o... seksie. W minionym tygodniu pojawiły się doniesienia, że 12-letni syn piosenkarki ma już dziewczynę. Miało to skłonić gwiazdę, by rozpoczęła wprowadzenia chłopca w świat dorosłych. Dziś Edyta Górniak była gościem programu "Pytanie na śniadanie", w którym zdementowała te informacje.

W ogóle nie używamy w komunikacji tego słowa (seks - przypis red.). Moim zdaniem, on jest jeszcze na to za mały. (...) Staram się być bardzo delikatna w takich rozmowach, bo to jest bardzo ważny etap rozwoju dla człowieka. Chciałabym mu dać taki komfort, i mam nadzieję, że to robię, żeby on mógł zadawać pytania. Sama się boję tych pytań czasami, ale nieważne, czy są rumieńce czy nie, to próbujemy o tym rozmawiać. Bardzo delikatnie - powiedziała gwiazda.