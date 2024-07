Prawdziwe imię i nazwisko: Edyta Małgorzata Bartosiewicz

Data urodzenia: 11 stycznia 1966r.

Znak zodiaku: Koziorożec

Zawód: piosenkarka, autorka tekstów

Edyta Bartosiewicz zaczynała jako wokalistka grupy Staff, która później zmieniła nazwę na Holloee Poloy. Z nimi nagrała swoją pierwszą płytę "The Big Beat" (1990). Album nie była sukcesem komercyjnym, ale krytyce docenili umiejętności wokalne Edyty.

Po rozstaniu z zespołem Bartosiewicz rozpoczęła karierę solową.

Edyta Bartosiewicz współpracowa z takimi polskimi arystami jak: Wojciech Waglewski, Ziyo, Róże Europy, Acid Drinkers, Hey, Varius Manx, Human, Kobranocka, Edyta Górniak, Justyna Steczkowka, Anita Lipnicka czy Krzysztof Krawczyk..

W całej swojej dotychczasowej karierze nagrała sześć płyt: "Love", "Sen", "Szok'n'show","Dziecko", "Wodospady ", "Dziś są moje urodziny – The Best Of".