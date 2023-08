Od kilku dni nie milkną doniesienia mediów na temat blisko 3-godzinnego filmu Krzysztofa Stanowskiego, w którym demaskuje Natalię Janoszek. Dziennikarz zarzucił jej kłamstwa na temat kariery w Indiach, popularności czy chociażby kolacji z greckim biznesmenem za 1 mln złotych. Tymczasem to nie zdemaskowana aktorka zabrała teraz głos, a Edyta Bartosiewicz, której utwór został wykorzystany w produkcji. Edyta Bartosiewicz żąda przeprosin od Krzysztofa Stanowskiego Publikacja Krzysztofa Stanowskiego cieszy się ogromną popularnością - w ciągu dwóch dni film obejrzały już ponad 3 miliony widzów. Dziennikarz w swoim niezwykle dokładnym materiale rozprawił się z Natalią Janoszek , która jego zdaniem miała kupić większość ze swojego miliona obserwujących na Instagramie. Choć niektórzy nie rozumieją, dlaczego mężczyzna poświęcił tyle energii na przygotowanie takiego odcinka (włączając w to podróż do Indii), to inni są mu niezwykle wdzięczni, że ujawnił historię Janoszek. Zobacz także: Krzysztof Stanowski udowadnia, że Natalia Janoszek "udawała" loty prywatnym jetem! To dopiero początek Pracę Krzysztofa Stanowskiego docenił m.in. Marcin Prokop czy Marcin Gortat, jednak niezadowolona jest z niej Edyta Bartosiewicz . To bowiem fragmenty jej piosenki z 1997 roku pt. "Skłamałam" zostały wykorzystane w kilku momentach produkcji. Okazało się, że wokalistka nie doceniła, że jej hit został przypomniany po tylu latach, gdyż nie chce, by jej twórczość była wykorzystywana w celu "demaskowania" kogokolwiek. - Szanowni Państwo, wszystkie swoje piosenki pisałam z myślą o tym, by niosły pozytywny przekaz. Nie chcę, by w jakikolwiek sposób przyczyniały się do nagonki na kogoś, kto być może ma jakieś poważne zaburzenia osobowościowe - zaczęła swój wpis Edyta Bartosiewicz....