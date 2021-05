W niedzielę, 30 maja TVP pokazała widowisko muzyczne, na które czekało wielu fanów polskiej muzyki. Podczas koncertu „Jak przeżyć wszystko jeszcze raz - the best of Krzysztof Krawczyk” w Opolu, wystąpiła cała plejada gwiazd, w tym Edyta Górniak . Jednak jej wykonanie utworu "Trudno tak" w opolskim Amfiteatrze spotkało się jednak z ogromną krytyką widzów. Niektórzy fani twierdzą, że gwiazda totalnie zepsuła charakter i piękno tej piosenki. Dlaczego tak uważają? Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: Wiemy, co łączy Edytę Górniak i Rafała Brzozowskiego! Spekulacje nie były bezpodstawne! Występ Edyty Górniak skrytykowany przez internautów Wielu znamienitych artystów wystąpiło w minioną niedzielę na koncercie w Amfiteatrze w Opolu, podczas którego mogliśmy usłyszeć znane i lubiane utwory Krzysztofa Krawczyka . Był to muzyczny hołd dla artysty, który zmarł na początku kwietnia tego roku . Na scenie mogliśmy zobaczyć między innymi Rafała Brzozowskiego, Piotra Kupichę, Marylę Rodowicz , Sylwię Grzeszczak czy Edytę Górniak. I właśnie występ tej ostatniej artystki wywołał duże emocji - niestety, w większości nie są one pozytywne. Gwiazda wykonała utwór "Trudno tak", który Krzysztof Krawczyk nagrał razem z Edytą Bartosiewicz. Jest to jedna z najbardziej znanych i lubianych przez fanów piosenek z repertuaru zmarłego wokalisty. Niestety, zdaniem wielu internautów, nowy aranż utworu i samo wykonanie Edyty Górniak, kompletnie nie oddały ducha tej piosenki. Na wokalistkę spadła lawina krytyki. - Ale skrzywdziła ten utwór🙄 dramat - Masakra 😱😱 - Wszystko Ok, ale nie ta Edyta!!!!! To powinna śpiewać Edyta Bartosiewicz i tylko ona. Z całym szacunkiem ale...