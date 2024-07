1 z 5

Pierwszy dzień festiwalu Top Trendy 2014 to przede wszystkim występy gwiazd, które w ubiegłym roku sprzedały najwięcej płyt. Na podstawie oficjalnych danych sprzedaży krążków, tworzony jest specjalny ranking, dzięki któremu wiemy jakie płyty najchętniej kupują Polacy. W tym roku po raz pierwszy zdecydowano się również nagrodzić wykonawców, którzy mogą pochwalić się największą liczbą pobrań ich singli - oczywiście z legalnych serwisów. Wielkim wygranym okazał się Rafał Brzozowski z utworem "Tak blisko". Przypomnijmy: Rafał Brzozowski został "Królem internetu". Pokonał piękne panie

Podczas koncertu TOP, na scenie pojawiła się również Edyta Bartosiewicz. Wokalistka w ubiegłym roku, wróciła do show-biznesu za sprawą nowej płyty. Jej fani nie zawiedli, bowiem krążek w ciągu kilku dni po premierze stał się złotą płytą. Ogromny sukces wydawnictwa sprawił, że Edyta zajęła wczoraj czwarte miejsce. Artystce towarzyszył ogromny stres, bowiem przez ostatnie lata rzadko pojawiała się na scenie w roli artysty. Na szczęście udało jej brawurowo wykonać swoje hity. Kiedy odbierała już statuetkę, dowiedzieliśmy się, że Bartosiewicz będzie jedyną artystką z Polski, która wystąpi przed koncertem Erica Claptona w Polsce. Sam artysta wyraził na to zgodę.

Wygląda więc na to, że Edyta Bartosiewicz wraca powoli do formy. Mamy nadzieję, że nowa płyta to tylko kwestia czasu.

Poniżej zdjęcia z pierwszego dnia Top Trendy 2014: