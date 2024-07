Justyna Steczkowska, Artur Andrus, Dorota Masłowska i Edyta Bartosiewicz - to tylko kilka kolejnych artystów z długiej listy nagrodzonych medalem Gloria Artis, przyznawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gala odbyła się 21 października 2015.

Tydzień temu Ministerstwo Kultury przyznało medale m.in. Edycie Górniak, Agnieszce Chylińskiej i Michałowi Żebrowskiemu. Druga gala odbyła się już bez udziału fotoreporterów. Laureaci odebrali odznaczenia z rąk Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej:

Świadomie zaprosiłam nie tylko tych, którzy w sposób oczywisty przekonują każdego słuchacza, widza, czytelnika do swojej twórczości jako tej będącej w domenie ministra kultury. Ale także tych, którzy wydają się troszeczkę nieoczywiści. I chciałabym z mocą podkreślić, że właśnie działalność i aktywność twórcza ludzi - w dziedzinie muzyki uważanej za popularną, czy pisarzy działających w gatunkowej prozie niekiedy uznawanej za mniej znaczącą - są równie ważne dla polskiej kultury. Każdy twórca jest przewodnikiem, który prowadzi przez kulturę. I to przewodnictwo musi trafić do serc i umysłów ludzi o bardzo różnych poglądach, gustach i preferencjach. Najważniejsze z punktu widzenia społecznego jest uczestnictwo w kulturze. Jesteście wszyscy państwo ważni i to jest dla mnie dzisiaj najistotniejsze. Zmieniacie polską rzeczywistość i stosunek Polaków do kultury i za to chciałabym wam podziękować" – powiedziała, wręczając medale prof. Omilanowska.