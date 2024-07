Na ten powrót czekaliśmy kilka lat. Jej płyty pokrywały się platyną, a piosenki do dziś są przebojami. Mowa o Edycie Bartosiewicz, która w ubiegłym roku zapowiadała swoją nową płytę. Pojawił się nawet singiel do filmu "Kubuś i przyjaciele" pt. "Witaj w moim świecie". Mimo, że wszystko było na dobrej drodze do sukcesu, niestety, znów się nie udało.

W dwutygodniku "Życie na gorąco" czytamy, że obecnie Edyta zamknęła się w czterech ścianach i przechodzi depresję. Jedynym sensem jej życia jest 21-letni syn Aleksander. Z domu wychodzi naprawdę rzadko, a jeśli już to tylko w towarzystwie najbliższych koleżanek na zakupy lub obiad.

Nie zapowiada się, aby zawodowe życie Edyty miało się zmienić. Chociaż podobno materiał na nową płytę jest już gotowy i czeka tylko na wydanie to Bartosiewicz wciąż jest z niego niezadowolona mimo regularnych poprawek. Jak widać, do powrotu na czerwony dywan i w trasę koncertową Edycie nie jest spieszno. Szkoda, bo dla wielu z nas czeka na jej nowy krążek.

Tak teraz wygląda Edyta Bartosiewicz:

(scan za: "Życie na gorąco" nr 4/26.01.2012)

