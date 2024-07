Kasia Zielińska dziś zachwyca dyskretną elegancją. Jej ubrania są stonowane, ale świetnie skrojone. Ma idealnie wypracowaną fryzurę i makijaż. Dziś pretenduje do miana jednej z najlepiej ubranych polskich gwiazd, choć jeszcze trzy lata temu na wieść o takim tytule większość z naszych czytelników wybuchłaby śmiechem.

Kariera Zielińskiej nabrała tempa dzięki Ilonie Łepkowskiej. To ona ją wypatrzyła i obsadziła w serialu "Barwy Szczęścia" dzięki czemu zaistniała wśród szerszej publiczności. Także królowa seriali wskazała, by Kasia zmieniła kolor włosów na charakterystyczny rudy kolor. Domyślamy się także, że zatrudniła sztab stylistów, którzy wypracowali jej obecny nienaganny styl. W jednej z wypowiedzi Łepkowska ujawniła, że jej podopieczna ma dość spore problemy z wagą. W którymś momencie mogliśmy zauważyć, że Zielińska mocno się odchudziła. Teraz gdy pani Ilona zobaczy na ekranie, że rudowłosa aktorka nieco się zaokrągliła od razu do niej dzwoni i mówi, żeby się ochudzała...

Okazuje się, że czasami niewiele potrzeba by zostać gwiazdą, a może właśnie te wyrzeczenia i całkowite poddanie się cudzemu zdaniu ceną jaką płaci się za sławę?

Trzeba przyznać, że Kasia by uzyskać miano jednej z najlepiej udanych gwiazd przeszła długą drugą...