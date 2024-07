Sylwestrowy makijaż jest przysłowiową wisienką na torcie. Doskonała stylizacja bez odpowiedniego makijażu straci swój urok. Dlatego warto tego dnia postawić na coś wyjątkowego. My oczywiście proponujemy błysk w odcieniach srebra i złota.

Reklama

Przeczytajcie więcej o kosmetycznych nowościach

Reklama

W naszym sylwestrowym niezbędniku kosmetycznym znajdziecie m.in.: złoty lakier do paznokci, brokatowy top coat, rozświetlającą bazę pod makijaż, kolorowe tusze do rzęs i eyelinery, połyskujące balsamy do ciała i seksowne szminki do ust. Przecież to jedyna noc w roku, kiedy z brokatem nie można przesadzić!

W galerii znajdziecie kosmetyczny niezbędnik na Sylwestra 2015: