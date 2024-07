Kasia Cichopek i Anna Mucha mają ze sobą wiele wspólnego. Obie aktorki poznały się na planie serialu "M jak miłość", są też zwyciężczyniami "Tańca z Gwiazdami". Najbardziej łączy je przede wszystkim macierzyństwo. Spotykając się podczas zdjęć często wymieniają się spostrzeżeniami na temat wychowywania dzieci. Przypomnijmy: Cichopek zaprosiła Muchę do kuchni. Pochwaliły się uroczą fotką

Producenci serialu musieli obu aktorkom stworzyć idealne warunki do pracy. Takie, aby mogły swobodnie zajmować się swoimi pociechami. Kasia w rozmowie z lifestyle.newseria.pl przyznała, że zarówno jej dzieci, jak i Ani, mają wspólny pokój do zabaw. One w tym czasie pracują:

Przyjeżdżamy na plan z dziećmi. Ania i ja mamy wspólny pokój, w którym nasze dzieci się bawią. Między nimi jest tylko miesiąc różnicy, więc jest fajnie, wymieniamy się różnymi spostrzeżeniami na temat rozwoju dzieciaków. Pracujemy też razem na planie, więc jak jesteśmy na górze – bo dzieciaki zostają na dole – to już się skupiamy na pracy i wyłączamy się trochę z tego klimatu macierzyńskiego. - mówi Cichopek

Zdradziła również swoje plany na wakacje:

Wyjeżdżam, zabieram dzieciaki do lasu i spędzam z nim dużo czasu. Mamy takie wakacje dzikie, tak ja się wychowałam, chciałam tradycję przekazać moim dzieciom. Do hoteli all inclusive jeździmy poza sezonem, kiedy jest zdecydowanie mniej ludzi. - przekonuje gwiazda

Na pewno są z takiej opcji zadowolone.

