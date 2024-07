Dresowa dzianina to moja miłość! Jest wygodna, świetnie dopasowuje się do figury, a dzięki modzie na eklektyzm i nietypowe połączenia można ją nosić także do bardziej eleganckich rzeczy.

To jednak nie jedyny plus tej kurtki. Ma też ramoneskowy krój, więc będzie nonszalancka i ciekawa. Lubię uniwersalne ubrania, które można zestawiać na wiele sposobów. I taka właśnie jest dresowa ramoneska bynamesakke. Sprawdzi się do czarnej maksi spódnicy, skórzanych rurek, albo do ciemnych jeansów i kolorowych szpilek. Cena to 446zł.

Polecam,

Natalia Kosznik