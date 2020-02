Trendy wiosna 2020. Ta ramoneska z Reserved to totalny hit i kosztuje grosze!

Szukasz idealnej ramoneski na wiosnę 2020? Reserved taką ma w swojej wiosennej kolekcji na 2020 rok. Ramoneska z Reserved to klasyczny model, który będzie pasował dosłownie każdej z nas - mówimy nie tylko o naszych figurach, ale i... portfelach. Klasyczna ramoneska z Reserved kosztuje zaledwie 139 złotych, co oznacza, że tak naprawdę każda z nas może sobie na nią pozwolić. Ramoneska ma szerokie klapy z kołnierzem oraz asymetryczny suwak. Dostępna jest w sklepach stacjonarnych i sklepie online - w trzech kolorach: czarnym, beżowym i zielonym. Na który kolor się skusicie? My jak zawsze chcielibyśmy pójść w totalną klasykę i wybrać tę w kolorze czarnym, choć serce nam podpowiada, że tym razem to ta beżowa będzie totalnym hitem!

Jeśli jeszcze nie macie ramoneski w swojej szafie, koniecznie musicie się na nią skusić. Klasyczna ramoneska powinna się znaleźć w naszej szafie, tuż obok idealnie dopasowanych jeansów, klasycznego trenczu - najlepiej w kolorze beżowym czy najmodniejszych sneakersów.

Ramoneska w Reserved za 139 złotych - aż w trzech kolorach!

Reserved przygotował tę samą ramoneskę w trzech kolorach. Ta najbardziej standardowa - czarna - to totalny hit. Choć my musimy przyznać, że czujemy coś więcej do koloru beżowego... Sami zobaczcie poniżej!

My zakochaliśmy się w beżowym kolorze! Jasna ramoneska to również rockowy klimat, ale już nieco subtelniejszy. Kupujecie to?

Kolor numer trzy to zieleń. Będzie pasował nie tylko brunetkom, ale i blondynkom!