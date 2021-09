Katarzyna Cichopek to jedna z najpopularniejszych osób w polskim show-biznesie. Gwiazda "M jak miłość" i prowadząca "Pytanie na śniadanie" może pochwalić się wiernym gronem fanów, którzy podziwiają ją nie tylko za osobowość, ale również za styl. Trudno się dziwić - w szafie Katarzyny Cichopek możemy znaleźć prawdziwe modowe perełki, a ona sama chętnie chwali się swoimi stylizacjami. Kiedy gwiazda opublikowała zdjęcie w monochromatycznym, jesiennym looku, internauci nie kryli zachwytu!

Aktorka postawiła na modną ramoneskę z kożuchem, która idealnie sprawdzi się na jesienne dni i buty, które robią prawdziwą furorę na Instagramie i wśród gwiazd, choć wzbudzają równie dużo kontrowersji - a podobny model znalazł się również w szafie Małgorzaty Rozenek. Jak oceniacie jej stylizację? My jesteśmy zdecydowanie na TAK! Tym lookiem warto się zainspirować. Co więcej, te buty optycznie wydłużają i wysmuklają nogi!

Trendy jesień 2021: Katarzyna Cichopek w modnej ramonesce i hitowych " brzydkich" butach

Niestety, lato dobiega końca i najwyższa pora wyciągnąć z dna szaf jesienną garderobę, co jak widać postanowiła już zrobić Katarzyna Cichopek. Gwiazda "M jak miłość" wybrała się na weekend na szybką wycieczkę nad polskie morze i pochwaliła się stylizacją, która w najbliższych miesiącach idealnie sprawdzi się na miejskie wyjścia oraz wypady poza miasto! Monochromatyczny look to prawdziwy strzał w dziesiątkę i jeden z największych trendów na jesień 2021!

Stylowa prowadząca "Pytania na śniadanie" postawiła na look w odcieniach beżu, a od jej kurtki trudno oderwać wzrok! Jasna ramoneska z kołnierzem i rękawami imitującymi futerko to idealna propozycja na jesienne dni - będzie nas ogrzewać, ale przy tym robić piorunujące wrażenie!

@katarzynacichopek, Instagram

Jesienna ramoneska w stylu Katarzyny Cichopek idealnie sprawdzi się zarówno z casualowymi, jak i bardziej eleganckimi ubraniami, bo tak samo jak do dresów, leginsów, czy jeansów, pasuje do plisowanych spódnic i sukienek! Co więcej, ten model powraca do mody co roku niczym bumerang i możemy mieć pewność, że jeszcze długo utrzyma się w wiodących trendach!

W swojej jesiennej stylizacji, Katarzyna Cichopek postawiła na super modne, ale i bardzo kontrowersyjne buty! Botki z wysoką cholewką do połowy łydki i grubą, traperową podeszwą zawładnęły wybiegami, ulicami największych światowych stolic mody i Instagramem! Co więcej, ten model jest nie tylko bardzo trendy, ale również optycznie wyszczupla i wydłuża nogi, jednak zdaniem niektórych, jesienne kaloszowe botki są wyjątkowo brzydkie. Co sądzicie? My je kochamy!

@katarzynacichopek, Instagram

Te buty idealnie sprawdzą się do spodni, jak i do spódnic i sukienek! Podobny model znalazł się w szafach wielu gwiazd, w tym również u Małgorzaty Rozenek. Gwiazda postawiła na wersję do połowy łydki, jak i wersję dłuższą - do kolan. Który z nich jest waszym faworytem i jak oceniacie stylizację Katarzyny Cichopek?