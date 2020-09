Hitowa ramoneska w Lidlu za 79 złotych. Niemal identyczna w H&M jest 3 razy droższa!

Szukasz idealnej ramoneski na jesień 2020? Lidl sprzedaje idealny model za 79 złotych. Ramoneska z Lidla z modnej imitacji skóry welurowej dostępna jest w Lidlu w kolorze czarnym. Możecie ją jedynie w sklepie internetowym Lidla od 3 do 7 września 2020 roku. Standardowy tzw. biker jacket to obowiązkowa pozycja w szafie każdej kobiety, zwłaszcza wczesną jesienią i również wiosną. Dlaczego? Skórzana kurtka będzie pasować absolutnie do wszystkiego - to podstawowy element tzw. kapsułowej garderoby - czyli garderoby składającej się z kilku elementów, które w absolutnie każdej konfiguracji do siebie pasują.

Skórzaną ramoneskę możesz miksować na dowolne sposoby. Zestaw ją z jesienną kwiecistą sukienką midi lub maxi, albo z klasycznymi mom jeans. Dodaj najmodniejsze w tym sezonie botki i torbę zgodną z jesiennymi trendami. Tak stworzysz look idealny na jesień 2020! To naprawdę proste i... tanie!

Dla porównania spójrzcie na zdjęcia poniżej. W wielu sieciówkach, np. w H&M możecie znaleźć wiele bardzo podobnych modeli ramonesek. Ta poniżej - nieco w innym stylu - kosztuje 199 złotych. Znajdziecie ją w H&M.