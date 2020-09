Moda na jesień 2020. Paulina Sykut w dzianinowym zestawie z Mohito za 190 zł

Dzianina to nieodłączny element jesiennych stylizacji. Nosimy ją nie tylko w postaci kardiganów czy swetrów, ale również jako total look. To jeden z trendów na jesień 2020 i oprócz tego, że jest mega wygodny to jeszcze prezentuje się bosko! Nic dziwnego, że Paulina Sykut, która zawsze podąża za trendami już nosi dzianinowe zestawy w modnym beżowym kolorze. Tym razem postawiła na total look od Mohito. Ten zestaw kupimy za 190 zł!

Paulina Sykut zachwyca w dzianinowym zestawie Mohito!

Paulina Sykut opublikowała na Instagramie swój jesienny look z dzianiną w roli głównej. Prezenterka zestawiła ze sobą beżową spódnicę za 89 zł, top za 19,90 i kardigan za 79 zł. Cały zestaw pochodzi z nowej kolekcji marki Mohito. Gwiazda w opisie do zdjęcia zachwala, że w uwielbia ten jesienny look, bo czuje się w nim wygodnie, a zarazem modnie i elegancko:

Modnie, elegancko, a jednoczenie na luzie i wygodnie!😁 Tak lubię najbardziej:) W salonach i na www.mohito.com pojawiła się kolekcja KNITS TO LOVE 💘 Jestem pewna , że tak jak ja, znajdziecie tam coś idealnego dla siebie na jesień:) - napisała prezenterka na Instagramie

Fani są zachwyceni jesienną stylizacją Pauliny Sykut-Jeżyny i uważają, że to idealny look na jesień. Modnie, wygodnie i z klasą!

Pięknie to się wszystko komponuje Mmmm...seksi.. 😋❤️❤️❤️❤️ Pięknie i elegancko. Białe buty są rewelacyjne ❤️ polecam😍

Sami spójrzcie na ten jesienny look dziennikarki. Ten modny zestaw już jest hitem!

Beżowy kardigan to must have w szafie każdej kobiety! Można założyć go do każdej jesienno-zimowej stylizacji.

Prosty top w jasnym kolorze to baza do wielu zestawów. Model z Mohito kupimy już za 19 zł.