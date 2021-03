Trendy wiosna 2021. Anna Lewandowska w kultowej ramonesce. Niemal identyczną kupisz w Reserved za grosze

Anna Lewandowska to jedna z najbardziej stylowych gwiazd, a w jej szafie nie brakuje największych trendów, ponadczasowych klasyków, projektów światowych marek, jak i znanych sieciówek. Stylizacje żony Roberta Lewandowskiego często służą jej fankom za modowe inspiracje, a jej wiosenny look, który dziś wzięliśmy na tapet, nigdy nie wyjdzie z mody. Mała czarna, wysokie kozaki, a przede wszystkim kultowa skórzana ramoneska, to prawdziwy must-have każdej z nas. Co więcej, niemal identyczną kurtkę znalazłyśmy w jeden z popularnej sieciówek i to za 139,99 zł!

Zobacz także: Anna Lewandowska w najmodniejszych butach tej wiosny. W Sinsay znaleźliśmy niemal identyczne za 39 złotych

Trendy wiosna 2021: Anna Lewandowska w skórzanej ramonesce

Skórzana ramoneska to prawdziwa klasyka. Kurtka, która podbiła świat już w latach 20., a następnie w latach 60. była największym atrybutem motocyklistów i fanów rocka, z ulicy trafiła prosto na wybiegi największych, światowych domów mody i stała się jednym z najmodniejszych, a przy tym ponadczasowych elementów naszej garderoby. Ramoneskę znajdziemy w szafie każdej gwiazdy, w tym również u Anny Lewandowskiej. Żona Roberta Lewandowskiego zestawiła ją z małą czarną, długim, szarym swetrem, równie kultową torebką YSL i jasnymi, długimi kozakami. Mimo upływu lat ten look wciąż jest aktualny!

Instagram

Niemal identyczną ramoneskę, jak ta, w której zaprezentowała się Anna Lewandowska, znalazłyśmy w najnowszej kolekcji Reserved. Uszyta z imitacji skóry kurtka z szerokimi klapami, asymetrycznym zapięciem na zamek i szerokim paskiem na dole, to zdecydowanie klasyka, w którą warto zainwestować. Co więcej model z popularnej sieciówki kosztuje 139,99 PLN.

Mat. prasowe

Kultowa ramoneska sprawdzi się przy każdej stylizacji. Możemy zestawić ją zarówno z romantycznymi sukienkami, stworzyć z nią elegancki look, jak i nadać wyrazistego charakteru tym zupełnie casualowym stylizacjom. Zobacz jak ten ponadczasowy model noszą inne gwiazdy: