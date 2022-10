Agnieszka Woźniak-Starak w stylowej ramonesce z filcową torebką za mniej niż 200 zł. Zdjęcia paparazzi

Agnieszka Woźniak-Starak prezentuje kolejne jesienne stylizacje i wygląda na to, że prowadząca "Dzień dobry TVN" powoli odchodzi od stylu boho i stawia na bardziej kobiece rozwiązania i sięga po modę w stylu lat 70. Na uwagę zasługują nie tylko buty, ale i torebka. Ten worek z kolorowymi sercami kosztuje 18 tys. zł! Agnieszka Woźniak-Starak prezentuje jesienny look z torebką za 18 tys. zł Agnieszka Woźniak-Starak zawsze wygląda stylowo i dba o najdrobniejsze szczegóły swoich zestawów. Dziennikarka jest już w pełni gotowa na jesień i zachwyca kolejnymi stylizacjami, a ostatnio została przyłapana przez paparazzi, gdy wychodziła ze studia " Dzień dobry TVN ". Tego dnia Agnieszka Woźniak-Starak wybrała jeansy, kowbojki i marynarkę w kartę z dekoracyjnym, dużym kołnierzykiem. Uwagę zwracają jednak dwa charakterystyczne dodatki! Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w balerinach z kryształkami! Ładne? [ZDJĘCIA PAPARAZZI] Czarna torebka z kolorowymi sercami to projekt Saint Laurent i kosztuje 18 tys. zł . Z kolei marynarka w delikatną kartę to marka Miu Miu. Patrząc na nowy jesienny look Agnieszki Woźniak-Starak nie sposób pominąć paska z błyszczącą, cekinową klamrą. Tylko spójrzcie na tą piękną, jesienną stylizację! Dziennikarka w ostatnim czasie pokochała blask i niedawno zachwyciła w balerinach z kryształkami, a teraz przyszedł czas na błyszczący pasek. Jesteście fankami stylu Agnieszki Woźniak-Starak?