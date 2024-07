Andrzej Duda i Beata Szydło złożyli kondolencje rodzinom ofiar zamachów terrorystycznych w Brukseli. Prezydent skomentował tragiczne wydarzenia, do których rano doszło w Brukseli, gdzie w serii zamachów zginęło 21 osób a wiele zostało rannych. Niestety, według doniesień medialnych, liczba osób poszkodowanych wciąż wzrasta.

Beata Szydło z kolei zwołała posiedzenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tuż przed spotkaniem, pani premier pojawiła się na konferencji prasowej.

Dzisiejszy dzień miał wyglądać zupełnie inaczej, ale tragedia w Brukseli zweryfikowała nasze plany. W tej chwili najważniejsze jest to co dzieje się właśnie tam. Myślami jesteśmy w Brukseli. Modlitwą za ofiary. Mamy nadzieję, że ta tych ofiar nie będzie już więcej, ale wszyscy dzisiaj myślimy co stało się właśnie tam. Najważniejsze jest bezpieczeństwo Polskich obywateli w tej chwili, za chwile rozpocznie się posiedzenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Zamachy w Brukseli skomentował także Ryszard Petru. Polityk w rozmowie z dziennikarzami nie ukrywa emocji i obawia się o bezpieczeństwo Polski podczas zbliżających się m.in. Światowych Dni Młodzieży. Petru wspomina nawet o trzeciej wojnie światowej...

To jest swego rodzaju nowa wojna, która trwa. To przecież kolejny zamach i to jest seria zamachów. Nie chcę powiedzieć, że to jest trzecia wojna światowa, ale coś jest na rzeczy. To znaczy mamy wroga, który jest ukryty i który w każdej chwili może uderzyć z zaskoczenia.